內地10月一線城市新建商品住宅銷售價格跌0.3%

國家統計局公布，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格由9月持平轉為下降0.3%，其中北京、廣州和深圳按月分別下降0.4%、0.7%和0.5%，上海按月上漲0.2%；二手住宅按月由9月上漲0.2%轉為下降0.8%，其中北京、上海、廣州和深圳按月分別下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格較9月下降0.2%，降幅比9月收窄0.1個百分點；二手住宅按月跌0.5%，降幅與9月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格較9月分別下降0.5%和0.6%，降幅比9月分別擴大0.2和0.1個百分點。

10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年增0.4%，漲幅比9月回落0.3個百分點，其中北京和上海按年分別上漲2.1%和4.4%，廣州和深圳按年分別下降2%和2.8%；二手 住宅較去年同期下降1.9%，降幅比9月擴大0.5個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.2%、2.3%、3.9%和1.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格按年增0.3%，漲幅較9月擴大0.1個百分點；二手住宅年減3.3%，降幅比9月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年跌1.5%和3.6%，降幅均較9月擴大0.1個百分點。