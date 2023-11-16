許繹彬：順勢應盡快加推刺激股票流通性方案

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在11月開始，曾試過有衝上1,000億元成交的日子，指數更一度升至18,000點以上的水平，當時的氣勢迎合了過千億的大成交，對於港股持續低殘的情況，確實有如脫胎換骨之感，令投資者充滿憧憬，更預期此升勢會否如去年由11月開始的反彈令港股重上升軌；可惜好境只能短暫維持，其後幾個交易日的成交額再度打回原形，再度不足800億，在沒有成交的配合下，港股的走勢又再度回落。最諷刺的是，當道指重返34,000點以上及納指直逼14,000點之制，港股反而掉頭回落至17,200點以下水平，只能持續於10天及20天線之間游走，即17,300至17,500點之間徘徊，令投資者再次對前景失望；而更甚的是，國際投行摩根士丹利在本周初發出對明年港股預測不看好的言論後，令投資者對港股的前景變得更為迷茫及暗淡。

然而，港股昨日(15日)突然「鯉魚翻身」，除承接美股因美債息率及通脹稍為回落帶動道指納指急升外，亦靠著國內傳出萬億救樓市措施，及港府終通過萬眾期待的買賣股票印花稅方案的利好消息，港股才能於昨天突破10天，20天及50天線，急升682點，收市報18,079點，成交見高達近1,400億，確實是近半年罕見，更值得欣喜的是昨日終升穿本月高位18,037點；如成交能持續的話，形態上相信有力挑戰100天線，約在18,300點。今次的反彈，是否又一次應驗「全世界睇淡必有反彈」效應，投資者請拭目之待。

許氏表示，在本年快將完結時，各國際投行紛紛預測明年港股的前景，就算一向對港股喜歡雪中送炭，但今次全部均睇淡港股；其中摩根士丹利的報告指港股明年底會設目標為18,500點，與現水平比較只有約500點的潛在升幅。而大摩認為恒指最好時的點數只能到21,500點，最差時則只有11,350點；而一直受國內經濟影響深遠的國企股份，國企指數明年底預測目標為6,350點，較現水平亦只有200點左右的距離，明年最好則看7,400點，而最壞則只有3,800點。另一投行高盛，更將港股降至「減持」評級；報告一出，當然令投資者對未來的前景更是手足無措。但值得一提的是，面對中國內地持續受債務、通縮挑戰及人民幣匯價持續貶值下，一定會令內地經濟復甦力度受到重重限制；然而大摩反而對中國A股沒有好像對港股一樣看得那麼淡，認為國內政府會投放更多政策及措施振興經濟，亦會千方百計說服投資者重新投資國內資本市場，因而維持對中國股票市場「與大市同步」的評級。

筆者認為，港股在過去兩年持續唔爭氣的情況下，令國際投行的預測普遍看淡，相信亦是人之常情；但倘若如大摩所指，國內未來仍會持續出招，挽救疲弱的經濟，因而令人民幣匯率有所反彈，國內Ａ股市場則可能會被看高一線；若果此預測屬實，一向深受國內經濟及A股所影響的港股，相信亦會水漲船高。儘管如此，港股亦不應只倚賴國內政策來走出困境，香港實在要為自身問題著想；除減股票印花稅外，更應該要盡快承勢落實更多刺激股票流通性的政策，勿再「歎慢板」。