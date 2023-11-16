中美博弈！微軟未專注拓展中國業務　CEO親述原因...

微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)接受外媒訪問稱，集團未有專注拓展中國本土市場，而是會與中國境外營運的中國企業客戶做生意。

納德拉承認，美國政府以貿易、競爭和國家安全為理由，對中國設立指定的貿易限制措施，微軟需要遵從美方規定。

他續稱，微軟大部分業務都在美國、歐洲和亞洲其他地區，所以其收入並不依賴中國，亦不認為美對華限制是一個非常大的問題，除非供應鏈遭中斷。

事實上，儘管微軟自1992年以來在中國開展業務，並在2009年在當地推出搜尋引擎，但最近在發展正遭遇一些挑戰。

今年8月份，微軟旗下求職社交平台領英（LinkedIn）停止在中國為專業用戶運營其InCareer應用程序，理由是「激烈的競爭和充滿挑戰的宏觀經濟環境」。