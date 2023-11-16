【高盛推介】騰訊公布業績後高開低走 資金積極吸納
2023年11月16日 11:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(15日)急彈升約4.9%，突破320元水平收市，並在收市後公布今年首3季業績，期內收入4,538.19億元人民幣，按年升10.8%；純利881.9億元人民幣，按年升7.6%。騰訊今早(16日)開市高見330元，突破2個月高位，及後倒跌。現報320.8元，跌約0.6%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周四至本周二共錄得約2,200萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周一至本周三共錄得約2,250萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、行使價345元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.7倍，中期輕微價外。
騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、行使價265元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽17801，行使價264.8元，2024年02月22日到期，實際槓桿11.3倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
騰訊牛熊證條款：
騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率13.2倍。
騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.4倍。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率13.8倍。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率10.2倍。
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