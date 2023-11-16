【高盛推介】港交所、滙豐高開後倒跌　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(15日)重上290元水平收市，升約3.4%。今早(16日)高開約0.5%後倒跌，現報290.2元，跌約1.6%。聯交所公布，指《2023年印花稅(修訂)(證券轉讓)條例草案》已獲立法會通過，股票交易印花稅由0.13%下調至0.1%。修訂條例於今日(16日)在憲報刊登，並於明日(17日)起生效。

滙控昨日升約2.7%，今早輕微高開約0.2%後隨即倒跌。現報59.3元，跌約1%。滙控公布，昨日於香港及倫敦市場共回購681.9萬股，涉資約4.07億港元。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周四至本周二共錄得約1,070萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約230萬元資金流入。

滙控方面，淡倉於本周二及本周三共錄得約90萬元資金流入。

港交購21140，行使價311.08元，2024年03月21日到期，實際槓桿9.3倍，行使價330元以下、3個月期以上最高槓桿產品。

港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿10.2倍，低面值、高槓桿。

港交購20963，行使價300.2元，2024年05月23日到期，實際槓桿6.7倍，最貼價條款之一、高敏感度。

港交沽20415，行使價257.3元，2024年07月24日到期，實際槓桿6.0倍，中期、輕微價外、9隻相近條款產品最高槓桿。

滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿22.2倍，2個月期以上最高槓桿產品之一。

滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿16.5倍，中年期、時間值損耗較低、低面值。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿14.3倍，低面值、高槓桿。

港交所及滙控牛熊證條款：

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.4倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.5倍。

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率10.8倍。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率4.0倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。

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