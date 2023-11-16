【摩通推介】小米「穿頭破腳」失16元關口
2023年11月16日 14:48
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國10月CPI放緩，昨晚(15日)公布的PPI同樣回落，而零售數據遜色，美股三大指數昨晚微升。納指昨日高位跟今年高位不足28點，而跟2021年的歷史新高維持約5.5%差距。國家主席習近平及美國總統拜登前後會面近4個小時，美股期貨變動不大，如繼續看好可參考納指牛(49940)，收回價14,550點，實際槓桿9.5倍，2024年3月15日到期。產品特點：活躍條款、遠牛。如認為後市仍有下跌空間可注意納指熊(49870)，收回價16,800點，實際槓桿11.7倍，2024年12月20日到期。產品特點：活躍條款、貼熊。
港股昨日突破18,000點關口，上周4連跌流入的好倉資金昨日明顯流出，金額近2.4億元。恒指今早(16日)高開低走，曾跌約350點，萬八關得而復失。如投資者部署反彈可參考恒指牛(59312)，收回價17,400點，實際槓桿29.4倍，2024年09月27日到期。產品特點：活躍條款、貼牛。恒指淡倉上日錄1.3億港元淨流入，如看淡可參考恒指熊(56402)，收回價18,540點，實際槓桿22.8倍，2026年07月30日到期。產品特點：中距離、低街貨。
重磅科技股相繼出業績，騰訊第三季經調整盈利按年增39%，ADR升至334港元，但股價今早隨大市下跌。觀察北水資金流向，騰訊上日錄得約15.1億港元淨沽出，為港股通十大活躍個股中，錄得第二多資金淨流出。如投資者部署短線追入可參考騰訊購(19631)，行使價400.2港元，實際槓桿9.4倍，2024年03月25日到期。如計劃趁高造淡可注意騰訊沽(18457)，行使價268.68港元，實際槓桿6.8倍，2024年05月23日到期。
內地工信部公告顯示小米首款電動汽車獲初步批准，料於明年上半年推出，不過消息未能支撐股價，小米今再受制17元後下跌，更再穿16元大關，日線圖上出現穿頭破腳的陰陽燭，屬利淡形態，而港股通昨日第四日賣出小米。如投資者部署反彈可參考小米牛(59093)，收回價15港元，實際槓桿12.8倍，2024年09月13日到期。如認為正股或會進一步下跌可注意小米熊(58344)，收回價17.2港元，實際槓桿8.8倍，2024年08月09日到期。
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