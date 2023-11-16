百事在美國被起訴　指控包括危害大眾健康...

全球提倡綠色經濟，對大量製造污染的企業絕不姑息，尤其是歐、美等先進國家。外媒報道，大型飲料及食品生產商百事公司(PepsiCo)周三(15日)被起訴，指其一次性塑膠瓶、瓶蓋及包裝紙污染環境，並危害大眾健康。

外媒報道，美國紐約州伊利郡地方法院接獲針對百事的起訴，是美國各州針對主要塑膠生產商提出的首宗訴訟之一。紐約州檢察長Letitia James指責百事在Buffalo River北部和附近地區產生大量塑膠垃圾，造成公害，其中17%的垃圾可以輕易追蹤到特定品牌。

Letitia James指出，百事並未就旗下百多個品牌的塑膠，其中潛在健康、環境風險向消費者做出警告，該公司在對抗塑膠污染的努力上誤導了大眾。聲明稱，所有紐約人都有獲得乾淨飲用水的基本權利，但百事不負責任的包裝和營銷，正危害Buffalo River的供水、環境及大眾健康。

起訴書指出，在接觸到塑膠添加劑、塑膠微粒的動物中，可以觀察到對生殖器官功能的影響，以及更高的致癌率。研究人員認為，人類可能面臨同樣的影響。起訴書表示，百事透過宣稱減少包裝中非再生塑膠使用量的目標來欺騙消費者，實際上卻增加了非再生塑膠的使用量。

除了百事可樂外，百事公司旗下還有Cheetos、Doritos、Lay's、Lipton、Mountain Dew及桂格(Quaker)等品牌，產品都涉及大量包裝物料。針對訴訟，百事發言人表示，公司認真對待塑膠減量和有效回收，並致力於與當地社區合作。發言人補充，百事公司已與全國利益相關者合作，改善回收基礎設施，並提高消費者對回收重要性的認識。

環保團體表示，這宗訴訟是對抗塑膠垃圾的重要一步，有望成為其他州、城市的榜樣。環保組織「遠離塑膠」(Beyond Plastics)主席Judith Enck指出，其他企業不僅應該仔細關注這一情況，同時要積極減少塑膠污染，就不會面臨類似的訴訟。