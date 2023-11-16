房協安達臣道資助房屋朗然提供422伙　下周開價

香港房屋協會相隔6年後再有資助出售房屋推出，該會總經理(銷售及市場事務)柯靄邦周四(16日)透露，九龍安達臣道R2-3用地項目，命名為朗然，將隨即在下周公布示範單位資料及價單。

他指出，朗然由兩座約15層高住宅組成，提供單位共422伙，每層提供17至19個單位，實用面積由303至658方呎，間隔有一房、兩房及三房，其中大兩房及三房提供梗廚，其他則為開放式廚房，每戶均提供露台，並附設基本裝修及家電。

柯補充，該盤設有一個交樓標準示範單位，項目亦暫已獲約16家銀行提供最高90%按揭，預計合資格買家認購登記，將在明年第一季抽籤，緊接第二季揀樓。

柯又指，今次是資助房屋新定價機制後，該會推出的首個同類項目，朗然定價將參考房屋委員會近期推出的單位折扣率，及以現時物業市價去釐定。預計項目最快2025年底至2026年初落成入伙。

房協正規劃及興建中的資助房屋項目共有6個，包括安達臣道R2-2、R2-3、R2-4的3個用地、啟德2B區1號用地，以及粉嶺馬會道和元朗元龍街項目，合共提供約6,000個住宅單位，預算於2025至2028年陸續落成。