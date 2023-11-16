道期跌11點　比特幣企3.7萬美元

美匯指數報104.46；港匯見7.8054；離岸人民幣(CNH)報7.2590；美元兌日圓報151.42；歐元處1.0843；英鎊報1.2383。金價報1,762美元。布油報80.52美元，紐油報76美元。比特幣企3.7萬美元。道指期貨跌11點。

●市後關注點

-21:30 美國上周首申領失業救濟人數

-22:15 美國10月工業產出

-聯想集團半年少賺59.6%，派息8仙。

●A股低收，深成指挫123點。

●瑞銀涉嫌助法國富商逃稅案重審，罰款或加碼。

●思科系統下調全年收入預測，盤後股價大挫1成。

●SEC延現貨ETF審核，比特幣照撲3.8萬美元，女股神上望...

●Pimco：通脹問題遠未解決，市場對明年降息預期過高。

●百事在美國被起訴，指控包括危害大眾健康...

●中國需求仍待復甦，西門子預告全年收入增長放緩。

●中美博弈！微軟未專注拓展中國業務，CEO親述原因...

●內地10月一線城市新建商品住宅銷售價格跌0.3%。

●中台角力！聯想控告華碩侵害專利，涉及呢個範疇...

●瑞銀料港樓價今年跌半成，明年再冧10%，負資產未見頂。

-瑞銀：若內地推抵押補充貸款，內房或見曙光。