道期跌11點　比特幣企3.7萬美元

2023年11月16日 16:17
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    美匯指數報104.46；港匯見7.8054；離岸人民幣(CNH)報7.2590；美元兌日圓報151.42；歐元處1.0843；英鎊報1.2383。金價報1,762美元。布油報80.52美元，紐油報76美元。比特幣企3.7萬美元。道指期貨跌11點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國上周首申領失業救濟人數
    -22:15 美國10月工業產出
    ●恒生指數跌穿萬八關，全日收報17,832點，倒跌246點或1.36%。國企指數收報6,116點，跌87點或1.41%；科技指數收報4,049點，跌76點或1.85%，主板成交1,151億港元。https://reurl.cc/o5oyK3
    -聯想集團半年少賺59.6%，派息8仙。
    ●A股低收，深成指挫123點。
    ●瑞銀涉嫌助法國富商逃稅案重審，罰款或加碼。
    ●思科系統下調全年收入預測，盤後股價大挫1成。
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    ●內地10月一線城市新建商品住宅銷售價格跌0.3%。
    ●中台角力！聯想控告華碩侵害專利，涉及呢個範疇...
    ●瑞銀料港樓價今年跌半成，明年再冧10%，負資產未見頂。
    -瑞銀：若內地推抵押補充貸款，內房或見曙光。