調查：香港銀髮族整體心理健康較平均水平為佳

AXA安盛公布年度「AXA 安盛心理健康研究2023」第四階段結果，發現香港銀髮族(50歲及以上市民)的整體心理健康較全港平均水平為佳，但仍然受到較大的財務壓力影響。50歲及以上受訪者中有30%的受訪者感到「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例20%為高。該研究同時指出銀髮族面對較低的心理壓力，其中38%受訪者在過去一年遭受中度至高度壓力，低於全港受訪者的53%。

然而，對財務狀況缺乏安全感是影響銀髮族心理健康的主要因素。研究指出，物價和生活成本上漲（78%）、疾病（69%）及經濟前景不明朗（68%）是對銀髮族情緒造成負面影響的三大問題。同時，只有五分二（41%）的銀髮族對未來財務狀況有信心，而只有少於一半（44%）的受訪者認為自己擁有足夠的財務資源。

運動對改善精神健康十分重要，研究亦探討了受訪者的運動習慣。香港銀髮族之中，只有30%經常每星期進行150分鐘以上的中等強度運動。經常運動的銀髮族有43%感到「心靈豐盛」，相比不運動的銀髮族中只有25%感到「心靈豐盛」，比例較高是意料中事。

另一方面，當被問及他們最大願望時，佔半數（50%）銀髮族希望身體健康，反映他們在改善身體健康方面的願望與行動之間存在差距。