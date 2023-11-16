仲量聯行：去年至今官地流標量超之前7年總和

仲量聯行周四(16日)發表的《香港住宅銷售市場綜述》指出，2022年及今年年初至今政府住宅地流標數量，已經超過2015至2021年期間7年的總和，反映普遍發展商對吸納地皮的需求顯著回落。由於施政報告對樓市措施「減辣」後，主要新盤推售首日的售出率僅約24.6%，一手樓銷售未見改善下，將持續影響發展商投地意欲，預期未來將有更多地皮流標。

去年及今年年初至今政府住宅地流標數量共有4幅，較2022年之前7年的流標總數3幅還要多，地價亦見顯著回落。近期兩幅位於東涌住宅地流標，東涌第 106B區和東涌東站第一期，合共可提供約1,614個單位。東涌第106B區住宅地的標價，對未來北部都會區土地供應可達到的樓面地價範圍，有借鑑意義。東涌和北部都會區均採用「基建先行」的規劃。儘管較北部都會區的部分區域而言，東涌目前的鐵路容量更能應對潛在的人口增長，但市場對於東涌兩個地皮的投資意欲仍較為冷淡。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，施政報告「減辣」並未能為地產市場注入足夠的活力，二手樓價繼續下跌，一手市場活動亦未如預期復甦。10月施政報告後的兩周內，主要新盤推售的首日售出率只逾24%，而在第三季推出的主要新盤的首日售出率約73.9%。若銷情未見顯著改善，發展商的投地意欲將持續冷淡，目前的市況可能會對實現長遠私人房屋土地供應目標帶來挑戰。

該行研究部資深董事鍾楚如稱，鑑於目前已落成未售出的單位數量已升至18,300個，為2007年以來的最高水平，更多的規劃確定性和投資誘因對於重建發展商的信心至關重要。同時，政府應考慮改善現行的土地招標程序，甚至考慮重新推出土地拍賣，以提高賣地計劃的效率。