Hashkey客戶逾12萬　至今交易額逾10億美元

香港持牌虛擬資產交易所Hashkey於本月2日推出交易應用程式(APP)，HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，客戶總數超過12萬，至今交易額逾10億美元，較只有網頁版時增加5倍，增長主要來自專業投資者，目標今年交易額能提升至30億美元。

他指出，專業投資者的交易活躍度較高，公司亦會重點部署，包括支援更多虛擬資產作交易，計劃今年內新增15至20個幣種予專業投資者交易。至於散戶方面，除了現時提供的比特幣及以太幣，有意明年新增4種幣種，目前正待香港證監會批准。另有意明年推出現實世界資產(Real World Asset，RWA)，亦正與證監會緊密溝通。

至於加密貨幣的走勢，翁氏指，加密貨幣價格有規律感，基本上是4年一個周期，大概2.5年至3年為熊市，1至1.5年牛市，所以從時間上判斷，現時已到熊市尾聲，甚至是牛市開始。當踏入新一輪牛市，幣價有望突破上輪牛市的歷史高位。

他提到，對於幣市而言，明年有數大因素，包括美國證券交易委員會(SEC)會否批出現貨加密貨幣ETF，而1月及3月是重要窗口。