【新盤追擊】鐵路盤YOHO WEST 　生成搶手方程式？

新盤擁有北部都會區概念，近年成為了熱賣的催化劑，若然樓盤還具有交通優勢，以及大型發展商加持，又會否產生一條搶手方程式呢？美聯物業助理聯席董事張子健表示，北部都會區佔地約3萬公頃，範圍包括天水圍、元朗、粉嶺、上水等；而都會區將會是香港未來20年城市建設，及人口增長最活躍的地區，當整個都會區完成後，可提供約65萬個就業機會，對住屋需求自然旺盛。

由新鴻基地產及港鐵合作發展的新盤YOHO WEST，位於天水圍輕鐵天榮站上蓋，合共提供1,976伙，項目分兩期發展，第1期涉及1,393伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積245至1,073平方呎。

YOHO WEST作為天水圍首個鐵路新盤，坐落於輕鐵天榮站上蓋，住戶可以乘搭輕鐵，迅速接駁至港鐵天水圍站的屯馬綫，鐵路優勢不言而喻，穿梭港九新界，甚至內地都相當方便。而住戶亦可以利用已計劃興建的行人天橋，步行至附近巴士總站，乘搭巴士或小巴，往來葵芳、觀塘、銅鑼灣等地。

美聯張子健又提到，現時居住於北部都會區範圍的居民，就已經擁有7個跨境陸路口岸的優勢，往返深圳的南山、福田及羅湖等地區均易如反掌。加上貼近天水圍的洪水橋/廈村新發展區，日後將興建港深西部鐵路，直達深圳前海，往返內地的交通諸多選擇，周邊的住宅自然有追捧。

YOHO WEST出入方便，日常起居飲食自然亦得心應手，項目自設約2000平方呎的零售樓面，而周邊亦有多個購物中心，例如銀座廣場、天瑞邨商場、以及T Town等，另外，閒時想行街睇戲，港鐵屯馬綫沿綫各大商場亦可任君選擇。想知更多樓盤資訊，快快Click片了解。