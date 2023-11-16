【一手盤攻略】天榮站上蓋YOHO WEST享盡生活便利

中原地產資深區域營業經理文家輝指出，政府近年大力推動「北部都會區」計劃，將天水圍、元朗、上水、粉嶺等，與毗鄰的鄉郊地區作為發展核心，將成為香港未來20年城市建設、以及人口增長最活躍的地區，而天水圍就坐落深港構建的「雙城三圈」之中的深圳灣優質發展圈部局之上。文家輝續指，政府已經落實於港鐵屯馬綫的天水圍站及兆康站之間，加建洪水橋站，屆時經鐵路由天水圍前往洪水橋，再搭乘計劃興建的港深西部鐵路，就可以直達前海，周邊的樓盤自然具有可觀的升值潛力。

YOHO WEST位處天水圍天榮站上蓋，食正北部都會區優勢，由3幢住宅大樓組成，分2期發展，合共提供1976伙；而第1期則提供1,393伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎245至1,073方呎。

YOHO WEST盡享鐵路優勢，天榮站連接多條輕鐵路綫，輕鬆遊走區內；由天榮站乘搭輕鐵到天水圍站，僅需約7分鐘，於天水圍站轉乘港鐵屯馬綫，一程車就可以來往屯門至馬鞍山，29分鐘到達尖東；如果需前往CBD2之稱的啟德，無需轉車，車程僅40分鐘。

生活購物的選擇多不勝數，鄰近銀座廣場、置富嘉湖商場、T Town等等，提供多間食肆同零售商舖選擇，解決日常生活所需；想有更多選擇，則可到屯馬綫沿綫各大商場，行街睇戲應有盡有。

文家輝又指，天水圍有多個消閒熱點，如佔地超過14公頃的天水圍公園，設大型人工湖、滑板場等，集自然護理、教育、世界級旅遊景點的濕地公園亦是一個好選擇。

而項目住客會所「YOHO HOUSE」，總面積約10萬方呎，包括會所約4萬方呎，及戶外園林約6萬方呎，配備超過30項設施及服務，包括戶外游泳池、宴會廳、會所餐廳、燒烤樂園、健身室、戶外兒童遊樂場等。

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