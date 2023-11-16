10月二手私宅帳面虧損佔比22% 　14年半以來次低

利嘉閣地產研究部數據綜合土地註冊處資料所得，2023年10月全港953宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共約736宗，佔比約77.2%，終止連跌4個月的劣勢，自9月谷底約76.1%，反彈約1.1個百分點。至於帳面錄得虧損達210宗，佔比按月下跌約1.1個百分點至約22%，佔比為近14年半以來按月次多，平手的個案有7宗，佔比也微跌約0.1個百分點至約0.7%。

該公司研究部主管陳海潮表示，樓市走下坡，二手私宅轉手獲利比率拾級回落，縱然偶有反彈月份，惟是否真正轉勢回升，仍有待印證觀察，短期內料繼續反覆震盪。

報告又指，今年十月每宗私宅轉手個案平均賺幅約為45.1%，按月反彈約6.6個百分點，已連續6個月處於50%以下的偏低水平。上月帳面獲利一倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例約36.7%，按月升約1.9個百分點，共錄約350宗。

陳續稱，面對息口上升及高企，住宅市道持續受壓，不但有持貨期相對較短的業主蝕讓離場外，部分對後市看法較悲觀的長情業主亦加入沽貨套現行列，因應長期持有的物業仍有不俗利潤，故造就十月獲利比率及平均賺幅自谷底雙雙反彈。而最近樓市好壞消息參半，既有減辣的帶動，亦有高息及信心不足的窒礙，預料今年餘下兩個月，二手私宅轉手獲利比率將維持約76至80%之間反覆徘徊，平均每宗賺幅料約40至50%內上落。