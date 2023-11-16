阿里巴巴上季經調整純利升19%　叫停雲業務、盒馬分拆

該集團表示，由於美國擴大出口管制規則，進一步限制向中國出口先進計算晶片和半導體製造設備。這些新的限制可能會對雲智能集團提供産品和服務的能力以及履行現有合同的能力產生重大不利影響，從而負面影響集團經營業績及和財務狀况。這些新的限制也可能對多個相關業務産生更廣泛的影響，限制升級技術的能力。

由於美國出口限制給雲智能集團的前景帶來不確定性。 集團認為，雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定「不再推進雲智能集團的完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型」。

另外，盒馬的首次公開募股計劃同樣暫緩，該集團正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，對業務基本面充滿信心，並欣然宣布就首次派發年度股息，派息總額約25億美元，金額分別為每股普通股0.125美元或每股美國存託股1美元，以美元支付。

據美國證交會(SEC)官網披露的144文件顯示，馬雲家族信託JC Properties Limited(一家英屬維爾京羣島公司)和JSP Investment Limited(一家英屬維爾京羣島公司)擬於11月21日分別減持500萬股股阿里巴巴創始人股份。共涉及股票市值8.707億美元。

資料顯示，JC Properties持有的418,943,904股股份，由一個以馬雲及其家族為受益人的信託全資擁有，及JSP Investment持有的398,404,608股股份，由一個以馬雲家族為受益人的信託全資擁有。