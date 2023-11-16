HashKey與OneDegree簽訂虛擬資產保險協議

香港持牌虛擬資產交易所HashKey與亞洲數碼資產保險企業Onelnfinity by OneDegree正式簽署協議，後者將向前者提供覆蓋冷錢包及熱錢包的虛擬資產保險。OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，首階段可提供最低保額5,000萬美元，其後可按情況上調至4億美元，保額及保費均會根據虛擬資產價值變動有所調整。

HashKey Group首席營運官翁曉奇補充，看中對方充分理解互聯網第三代(Web3.0)產業，相信與對方合作，可進一步改善金融、技術和服務基礎設施，為客戶提供更全面的保障，同時期望能促進香港虛擬資產生態系統發展。

根據香港證監會規定，持牌虛擬資產交易所須購買保險，包括「冷錢包」50%及「熱錢包」100%保障。郭氏指，公司會跟足有關規定提供保障，包括遇到黑客盜竊而出現的損失，強調公司在提供服務前，會進行大量的盡職審查、網絡安全研究等工作，以平衡風險。每4間查詢投保的虛擬資產相關的公司，僅批出1間，批出率約25%，而過去的投保客戶中，未有索賠案例，反而未有批出保險的公司中，有4%出現事故。

他透露，接獲逾數百間虛擬資產相關的公司的投保查詢，當中主要是虛擬資產託管業務，包括銀行、券商等。