大埔比墅洋房劈價280萬沽　6年帳蝕82萬沽

樓價跌勢未止，不時錄得蝕讓成交的大埔比華利山別墅，最新再添一宗同類個案，一座洋房累減280萬元沽出，原業主持貨約6年帳面蝕讓約82萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃小江稱，西營盤高樂花園1座頂樓連天單位，實用面積約334方呎，原則兩房間隔，享海景，累減約65萬元，以約730萬元沽出，呎價約21,856元。

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新界區

●中原張義強表示，馬鞍山區本月暫錄約25宗二手成交，其中迎海項目佔約3宗，該盤3座高層F室，實用面積約552方呎，一房間隔，開價約950萬元，累減至790萬元售出，呎價約14,312元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸錄本月首宗成交，屋苑5座低層B室，實用面積約734方呎，三房連套房間隔，開價約930萬元，議價後以888萬元易手，呎價約12,098元。

●美聯陳德涪指出，馬鞍山天宇海6B座高層A室，實用面積約736方呎，三房連套房設計，減價38萬元，以962萬元獲承接，呎價約13,071元。

●中原陳沛堯稱，西貢匡湖居5期雙號屋，實用面積約1,406方呎，三房連套房間隔，擁花園及私家車庫，叫價2,980萬元，減價380萬元，以2,600萬元沽出，呎價約18,492元。

●中原蔡創文表示，大埔比華利山別墅錄本月首宗成交，單位為翠樺道3街單號屋，實用面積約1,606方呎，望海景，開價約1,780萬元，累減280萬元，以1,500萬元易手，呎價約9,340元。原業主於2017年以1,582萬元購入單位，持貨6年帳面蝕讓82萬元，貶值約5.2%。

●利嘉閣黃定坤表示，東涌東環1B座低層7室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以583.8萬元轉售，呎價約12,916元。原業主於2015年以約534.6萬元買入單位，持貨至今帳面獲利近50萬元。

●中原劉俊雄表示，屯門區碼頭區本月暫錄約9宗買賣，其中居屋美樂花園4座低層F室，實用面積約861方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價665萬元，減價32萬元，以633萬元沽出，呎價約7,352元。

●美聯翟安暉表示，元朗尚悅13座低層B室，實用面積約408方呎，兩房連套房設計，早前以500萬元放售，最終以450萬元獲承接，呎價約11,029元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天頌苑P座高層13室，實用面積約531方呎，兩房間隔，以約398萬元已補價自由市場價成交，呎價約7,495元。

●利嘉閣鄭啟聰指出，將軍澳CAPRI第8座高層C室，實用面積約549方呎，兩房間隔，8月開價約920萬元放盤，最終以862萬元成交，呎價約15,701元。原業主於2017年以約787.2萬元買入單位，持貨至今帳面獲利近75萬元。

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