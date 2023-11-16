內地樓市數據拖累A股表現 人幣兌美元曾跌至7.26

周四出爐的內地房地產數據疲軟，預示樓市恐怕繼續拖累經濟復甦，即使中美兩國元首會晤，兩國關係有回暖迹象，但內地股市今日照樣下跌，滬綜指報3,050點，跌0.71%。滬深兩市成交更萎縮，僅錄8,507億元人民幣(下同)。

深成指周四又失萬點關，全日跌1.23%，報9,954點；創業板指更插1.85%，收報1,978點。外資經滬深股通淨賣出21.9億元。

離岸價及在岸價回軟，官方開出的人民幣兌每美元中間價報7.1724，按日再上調28點子，是9月27日以來新高，且高過市場預期。在岸價在下午四時半官方收報7.2515，較上日官方收市跌124點子，較上日夜盤收跌46點子。離岸價曾貶至7.2688，隨後跌幅收窄，甚至一度高見7.2497。

另外，高盛維持對A股的「高配」建議，預計中資股每股盈利明年約升10%，滬深300指數在2024年可漲16%，予目標價4,200點。滬深300指數今報3,572點，跌0.97%。

內媒引述多家中資券商對明年A股展望，指明年經濟增長平穩，復甦有望加快，A股明年的機會大於風險。中金公司預期，A股明年前穩後升，謂迎來基本面周期反轉的領域可望增多。