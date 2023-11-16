道指偏軟　阿里美股挫9%、較港收市價低半成

美股周四早段受壓。道指跌74點，至34,917點；標指跌3點，至4,499點；納指跌32點，至14,071點。港股夜期報17,651點，跌191點，低水182點。

阿里巴巴上季經調整純利升19%，惟該集團同時叫停了雲業務、盒馬的分拆。集團表示，由於美國擴大出口管制規則，可能會對雲智能集團提供産品和服務的能力以及履行現有合同的能力產生重大不利影響，從而負面影響集團經營業績及和財務狀况。這些新的限制也可能對多個相關業務産生更廣泛的影響，限制升級技術的能力。阿里巴巴美股挫8.94%，折口相於77.332港元，較香港收市價折讓4.94%。

零售巨頭沃爾瑪公布，截至10月底止第三財季銷售增長5.22%至1,608億美元，勝預期的1,597.2億美元，經調整每股盈利1.53美元，同樣優於預期的1.52美元。該企繼而上調全年業績指引，預視假期銷售旺季開局強勁。該股早段跌7%。

沃爾瑪把本財年的銷售增長由原來的最多4.5%，上調至最多5.5%；全年經調整每股盈利預測上調至介乎6.4至6.48美元，之前預測為6.36至6.46美元。

梅西百貨公布，截至10月底止第三財季盈利4,300萬美元，按年跌60.18%；經調整每股盈利0.21美元，高過市場預期。雖然季內銷售48.6億美元，按年跌7.07%，依然勝預期，推升9%。該企把本財年銷售下限由原來的228億美元，上調至229億美元，同店銷售由原先預測跌最多7.5%，改善至跌最多7%。

德國工業集團西門子(Siemens)在截至9月底止第四財季收入增長一成至紀錄新高的214億歐元，勝預期；工業利潤上升至7%，達到創紀錄的34億歐元，高於預期的33.4億歐元。惟該企預計中國經濟放緩持續，恐拖累公司的工廠自動化設備訂單，估計截至明年9月底止財年收入增長將放緩到4至8%。該股周四早段曾升6.6%，高見148.08歐元。