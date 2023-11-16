天水圍新盤示位曝光　長沙灣項目下周一開售68伙

一手市場聚焦於兩個全新盤，天水圍項目的推盤部署漸趨緊湊，繼昨日上載樓書後，示範單位緊接於今(16日)曝光。而長沙灣樓盤亦已敲定下周一(20日)首輪發售68伙。

●天水圍YOHO WEST示範單位首度曝光

●長沙灣曉柏峰下周一首輪賣68伙

●沙田名日‧九肚山下周一重售1伙連天台戶

●啟德尚‧珒溋低座連天台特色戶售5,700萬元

●屯門NOVO LAND第2A期開放式戶呎價約14,571元

●黃竹坑站港島南岸第1期晉環平台特色戶呎價約25,578元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(16日)售出連平台特色戶，為2B座5樓D室，實用面積294方呎，採開放式間隔，連200方呎平台，成交價752萬元，呎價約25,578元。據悉，單位買家為內地專才。資料顯示，該盤於本月內累計已沽出11伙。

●大埔白石角朗濤四房連車位售3,997萬元

●將軍澳海茵莊園平台特色戶368萬元沽

●啟德維港1號單日沽兩伙 共涉逾1,795萬元

●長沙灣睿峰今年內累沽126伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，自2月初重啟銷售步伐至今(16日)累售126伙，套現金額約15億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，目前項目尚餘99伙待售。為配合樓盤銷售部署，美聯物業於該區設立專門店，並為新買家提供優惠。

●沙田星凱‧堤岸錄交易告吹

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近錄得交易告吹。涉及單位為5座45樓B室，為實用面積492方呎的兩房單位，原本於本月7日以1,089.1萬元沽出，呎價約22,136元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。