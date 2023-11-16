天水圍新盤示位曝光 長沙灣項目下周一開售68伙
2023年11月16日 22:55
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一手市場聚焦於兩個全新盤，天水圍項目的推盤部署漸趨緊湊，繼昨日上載樓書後，示範單位緊接於今(16日)曝光。而長沙灣樓盤亦已敲定下周一(20日)首輪發售68伙。
●天水圍YOHO WEST示範單位首度曝光
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期項目YOHO WEST，密鑼緊鼓籌備推售。新地代理總經理胡致遠於周四(16日)表示，有機會於本周末至下周初推出首張價單，並透露會考慮推出針對息率的付款方法，又或會設稅項優惠，以便利換樓客。最新開放兩個交樓標準示範單位供傳媒預覽，分別為兩房及三房戶型。
●長沙灣曉柏峰下周一首輪賣68伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周四(16日)落實下周一(20日)首輪以價單形式發售68伙，折實平均呎價約17,521元。資料顯示，發售當日下午6時展開銷售程序，約7時在售樓處作即場抽籤，並分A、B兩組揀樓，優先的A組買家須購至少1伙400方呎以上單位，或2伙至4伙單位。而B組買家則可購1至2伙。項目截票時間為發售日的中午12時。該盤設兩層住客會所，室內佔地約5,557方呎。
●沙田名日‧九肚山下周一重售1伙連天台戶
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周四(16日)落實下周一(20日)起招標重新發售1伙連天台特色戶。長江實業營業經理詹勳榮表示，上述單位為第2座25樓E室，實用面積505方呎兩房，連231方呎天台，享有開揚山景。是次招標安排靈活付款辦法，買家除可自訂成交期外，更可由發展商代繳印花稅。資料顯示，該單位曾於2020年10月以998.6萬元售出，惟交易列明於今日終止，發展商現安排重售。
●啟德尚‧珒溋低座連天台特色戶售5,700萬元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周四(16日)透過招標以5,700萬元售出低座特色戶，為低座D座的5樓B室，實用面積1,619方呎，四房間隔，設私人升降機大堂，內置樓梯通往411方呎天台，呎價約35,207元。
●屯門NOVO LAND第2A期開放式戶呎價約14,571元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周四(16日)以346.78萬元售出Arreso 第5座的9樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，呎價約14,571元。
●黃竹坑站港島南岸第1期晉環平台特色戶呎價約25,578元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(16日)售出連平台特色戶，為2B座5樓D室，實用面積294方呎，採開放式間隔，連200方呎平台，成交價752萬元，呎價約25,578元。據悉，單位買家為內地專才。資料顯示，該盤於本月內累計已沽出11伙。
●大埔白石角朗濤四房連車位售3,997萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新招標出5座6樓B室，實用面積1,764方呎，四房間隔，連同1個車位以3,997.7萬元沽出，呎價約22,663元。
●將軍澳海茵莊園平台特色戶368萬元沽
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周四(16日)招標沽出連平台特色戶，為2座1樓C5室，實用面積200方呎，開放式間隔，連37方呎平台，成交價368萬元，呎價約18,400元。
●啟德維港1號單日沽兩伙 共涉逾1,795萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周四(16日)連沽兩伙，共涉1,795.8萬元。當中，2A座18樓C室，實用面積440方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價852.1萬元，呎價約19,366元。同時，2B座12樓C室，實用面積459方呎兩房，以943.7萬元沽出，呎價約20,560元。
●長沙灣睿峰今年內累沽126伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，自2月初重啟銷售步伐至今(16日)累售126伙，套現金額約15億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，目前項目尚餘99伙待售。為配合樓盤銷售部署，美聯物業於該區設立專門店，並為新買家提供優惠。
●沙田星凱‧堤岸錄交易告吹
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近錄得交易告吹。涉及單位為5座45樓B室，為實用面積492方呎的兩房單位，原本於本月7日以1,089.1萬元沽出，呎價約22,136元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。