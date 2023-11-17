經濟學人智庫：明年亞洲經濟增長3.9%

經濟學人智庫(EIU)報告指出，儘管地緣政治及中國經濟的風險較高，但亞洲將仍是增長機會的主要地區；預期2024年亞洲的經濟增長將由今年的4%略放緩至3.9%，當中中國的貢獻逾一半，達兩個百分點。

明年亞洲將佔全球生產總值(GDP)增長的六成，比例高於新冠疫情前的水平。至於新冒起的印度，對亞洲區明年GDP增長的貢獻料為0.6個百分點，為繼中國後第二大單一貢獻最大的經濟體。

明年全球多個地區俱為大選之年。EIU指出，明年美國總統大選過後，新一屆政府的外交政策可能朝着更孤立主義，或不可預測的方向發展，這將使其盟友對過度依賴美國應對亞洲的挑戰保持警惕。美國今年雖出乎意料擴大在亞洲的影響力，但明年將會更為困難。

圓匯貶 上周外資560億入市

美國在亞洲的主要盟友日本，其貨幣卻愈跌愈多，昨日日圓再挫約0.05%，每美元兌約151.28日圓，兌港元見5.2算。不過，日圓匯水低企，有利吸引外來投資。日本交易所集團公布，上周外資淨買入1.1萬億日圓(逾560億港元)的股票和期貨，是自6月9日以來最多資金流入的一，或反映市場預期美國的利率上升乏力，以及不少日本企業都提高了盈利前景。

另外，上月日本出口按年增長1.6%，勝過市場預期的1.2%增幅，但低於9月的4.3%。出口放緩使日本刺激經濟增長做出的努力變得更加複雜，而內需低迷也對疫情後的復甦帶來壓力。同期進口下降12.5%，與市場預期的跌12.2%相若。

分析員表示，隨着中國經濟見底，美國和歐洲需求放緩，日本的出口明年中期會見底；而在缺乏增長驅動力之下，日本經濟可能陷入技術性衰退。