富途陸秉鈞：英偉達創歷史新高　業績前膽及部署

其中一只最受全球投資者關注、AI晶片行業龍頭代表的英偉達(NVDA.US)，將於本月21號(下周二)收盤公布其三季度業績。近來納指大幅上升，英偉達作為成分股，貢獻絕對是功不可沒。股價不單止出現大幅上升，還要是以連續10天的上升來進行。只是轉瞬間，就從400美元(下同)樓下的392.8元，急升至周二收盤的496.56元，距500元只有一步之遙。以收市價計，英偉達是創下了歷史新高的。

管理層「畫餅」能力強

執筆前一晚(11月14號)，公司於昨晚宣布推出NVIDIA HGX H200(下稱H200)，除了算力，還有兩個讓市場滿意的賣點，一是運算所需的耗能相比前代直接腰斬，二是記憶體大幅提升。這能大幅降低用戶的使用成本，可謂買得多省得多。軟件升級還預留了更大的空間，未來預計還會爲H200帶來額外的性能提升。公司決定H200晶片將於2024年第二季度開始向全球系統製造商和雲服務提供商供貨。

英偉達最厲害的地方，可能不是它的業績和產品本身(好吧，我承認它在兩方面也是最厲害的)，而是公司的「概念的包裝」，讓投資者總是做著對它的未來業績充滿著「幻想空間」。在英偉達官方公布的產品路線圖當中，除了受到關注的H200外，在明後年會分別推出B100和X200兩款晶片，把過去數據中心兩年一更新的節奏打破。除了節奏加快，產品性能也得到驚人的加快提升，今年剛剛發布的H100是前代A100性能的11倍，而現在剛發布的H200又比H100有着60%的提升，這還不算最厲害，因為明年預計發布的B100，比H100更是有著400%的提升。這些數字都是在告訴你，AI發展帶來銷量增長的夢，不但沒有變慢，反而在現在的基礎上，能更好的加快。

公司業務淺白易明，收入將更側重AI業務

英偉達的業務其實非常簡單，不比蘋果(AAPL.US)複雜太多。簡單可以分為四個業務。

首先是剛提到受惠全球AI熱潮的晶片業務，此歸類為「數據中心業務」。上季錄得爆發性的增長，銷售額按年按季皆實現恐怖的三位數百分比增長，達到103.23億美元，對公司收入貢獻佔比上升至76%。至於新一次業績，相信不少人會聚焦在其按年增長，但基於上年同期的低基數效應下，哪怕按季增長20%，按年增長也將至少達到200%以上，參考性較低。筆者會關注兩個點，一是按季增長，筆者相信會出現高雙位數字增長；另一個是對收入貢獻佔比的增長，看會否衝擊80%的水平。

另一大業務就是我們日常最容易接觸得到的顯示卡產品業務，儘管有不少用戶用顯示卡對虛擬貨幣進行「挖礦」，此業務一度貢獻良多，但公司一直將顯示卡業務歸類為「遊戲業務」。此業務曾經是公司的最大業務，但在2022年開始給AI業務逐漸拋離。儘管上次業績公布也實現按年按季百分比雙位數字增長。但對公司總收入貢獻佔比已經縮窄至18%；本次業績公布，筆者相信受惠於大環境的回暖，仍然能同時實現按年按季增長，但對公司收入貢獻佔比將會進一步縮少。

至於「專業可視化業務」及「汽車領域業務」，兩者加起來對公司總收入貢獻佔比為4.7%，相信無論本季增長如何，也不會產生太大影響力。英偉達還有「OEM 及其他業務」，佔比少於1%，就忽略不計了。

股價急升後呈超賣，缺乏值博率

目前市場預料在數據中心業務增長的帶領下，總收入增長將至160億元，按年增長170%，但按季增長不足20%，這裏不是業務不好，而是受限於產能。不過以此按季對比成績來看，於急升過後近500元的水平追入搏業績，就算筆者認同股價長遠能持續做好，短期此價位也不值搏。按英偉達多年表現，筆者認為業績出現閃失機會較少，反而投資者借好消息出貨對股價的衝擊更大。若果錯失了400元買入的機會，但仍想買入作中長線部署，建議待跌至跌回至443元水平附近才考慮吸納為宜，該水平仍是多條主要平均線匯聚位，相信會有較強力支持。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)