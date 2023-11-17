美股升跌不一　紐油挫近5%

2023年11月17日 07:45
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.02%，報104.37；港匯見7.8016；離岸人民幣(CNH)報7.2457；美元兌日圓處150.69；歐元報1.0854，英鎊報1.2416。金價處1,981.72美元。布油報77.48美元，紐油報73.08美元。比特幣(Bitcoin)跌4.4%，報3.62萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水190點。
    ●道指收報34,945點，跌45點或0.13%；標指收報4,508點，升5點或0.12%；納指收報14,113點，升9點或0.07%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報17,599點，跌232點或1.32%。
    ●11月恒生指數夜期收報17,582點，跌260點，低水251點，成交36,680張。
    ●紐約期油收報每桶72.9美元，跌4.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.42美元，跌4.63%。
    ●紐約期金收報每安士1,987.3美元，升1.17%。
    ●英國富時100指數收報7,410點，跌75點或1.01%；德國DAX指數收報15,786點，升38點或0.24%；法國CAC指數收報7,168點，跌41點或0.57%。
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