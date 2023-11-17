阿里股價「9折」抵買嗎？「接飛刀」前先睇睇券商講乜...

摩根士丹利把阿里巴巴美股目標價大削超過26%至110美元，並剔出該行的首選股份名單，主因是消費復甦前景不明、延遲分拆雲計算業務。然而，由於阿里明年預測市盈率約9倍仍然吸引，加上派息和持續回購，該行維持阿里「增加比重」評級。

富瑞把阿里巴巴目標價由181港元降至140元，降幅達22%，把阿里的2024年3月底止經調整盈利預測升至1,673億元人民幣，2025財年降至約1,730億元人民幣。然而，由於長期觀點保持不變，該行維持阿里的「買入」評級，因阿里的資產負債表中的淨現金和投資，有多種方式可以產生回報；另公司在人工智能的支持下，為不同部門制定了3年目標。

大和指，阿里管理層強調其進一步提高股東回報的策略，該行認為其成效還要在未來幾季繼續觀察。同時，為了推動估值重估，料市場需要看到積極的股東回報提高，不論是透過股份回購或派息。該行大致維持對阿里2024至2026財年的盈利預測，對阿里雲在人工智能領域轉化為盈利相對樂觀，但提醒要注意經濟放緩以及抖音競爭帶來的業務風險。

高盛維持阿里「買入」評級，目標價131元，認為推出「萬相台」商家作業系統，有助提升投放效率，「重返淘寶」策略亦會推動增長。該行又預期，公司的自由現金流支持持續回購及派息，目前股份估值仍然吸引。