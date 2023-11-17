兩強聯手！英偉達夥拍微軟推出AI代工服務

人工智能(AI)晶片巨頭英偉達(NVIDIA)宣布，與微軟合作推出人工智能代工服務(AI foundry service)，為部署在Microsoft Azure上的企業及初創公司，加強客製化生成式AI應用程式的開發和調整。

英偉達創辦人暨CEO黃仁勳表示，企業需要客製化模型，來執行根據公司專有DNA訓練的專業技能。英偉達AI代工服務結合了公司的生成式AI模型技術、大型語言模型訓練的專業知識和巨型AI工廠。Microsoft Azure中建立了此功能，以便世界各地的企業可以將其客製化的模型與微軟世界領先的雲端服務連接起來。

據悉，英偉達AI代工服務匯集了3個要素，分別是一系列的NVIDIA AI Foundation Models、NVIDIA NeMo框架及工具，以及NVIDIA DGX Cloud人工智能超級運算服務，這為企業提供了一個端對端的解決方案，用於創建自定義生成式AI模型。企業可以使用NVIDIA AI Enterprise軟件部署客製化的模型，以驅動生成式AI應用程式，包括智慧搜尋、摘要和內容生成。

英偉達強調，該AI代工服務可用於為各產業客製化生成式AI驅動應用程式的模型，包括企業軟件、電信和媒體，一旦準備好部署，企業可以使用一種稱為檢索增強生成(RAG)的技術，將其模型與企業資料相連接，並獲取新洞察。