【高盛推介】阿里業績公布後急挫 資金積極吸納
2023年11月17日 11:20
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(16日)跌約2.2%，並在收市後公布截至九月底止第二財季業績，收入2,247.9億元人民幣，按年升8.5%；扭虧為盈賺277.06億元人民幣。然而阿里今早(17日)急挫，最低見72.9元的本年至今年低位。現報73.25元，跌約10%。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約4,220萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,200萬元。
由於股價急挫，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合市況的條款產品。
阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、低面值。
阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿4.9倍，中長期、時間值損耗較低。
阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿、高敏感度。
阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率16.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿10.3倍，短期貼價、高槓桿、低面值。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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