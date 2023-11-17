【高盛推介】小米業績公布前反彈　舜宇、瑞聲個別發展

高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周一(20日)公布業績的小米集團，昨日(16日)跌約6.6%，今早(17日)低開後隨即反彈。現報15.84元，升約0.9%。市場料小米今年第三季，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎40.12億元至55.14億元人民幣，按年上升90%至161%。

舜宇昨日跌約4.2%，今早繼續下跌。早段低見71.15元後跌幅收窄，現報72.6元，跌約0.2%。舜宇早前公布，今年十月份手機鏡頭出貨量達1.18億件，按年升17.5%。

瑞聲昨日升約1.4%，今早低開後隨即反發力繼續上升，最高見20.15元，創9個月新高。現報19.96元，升約5.9%。

觀察個股輪證資金流向，小米好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,150萬元。淡倉於本周三錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

瑞聲方面，好倉於本周三錄得約30萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿4.5倍，少數輕微價外、低面值條款。

小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿。

舜光購18764，行使價75.05元，2024年07月23日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。

瑞聲購19611，行使價19.02元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。

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