中銀分期「易達錢」稅貸電子渠道貸出金額增逾5成

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，中銀香港今年於9月底推出中銀分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率低至1.78%。稅季貸款推出後首月，經電子渠道貸出金額較去年同期增長逾五成，申請宗數亦顯著增加。由於客戶反應熱烈，該行將延長優惠期，並加推電子渠道專屬優惠，以滿足客戶的貸款需求。

據中銀香港與第三方機構MoneySmart資訊平台就私人貸款進行的問卷調查顯示，逾1,000位被訪者中約七成認為利率及優惠是申請私人貸款的關鍵原因，約八成被訪者表示選擇以電子渠道申請貸款服務。調查結果顯示，不同年齡層的被訪者在獲得貸款後有不同的用途：18至25歲年輕一族的貸款多用於旅遊消閒娛樂；26至35歲的被訪者將所得資金用作資產配置、進修或結婚；36至45歲的被訪者會將資金用於資產配置和裝修，反映私人貸款有助客戶達成各項人生計劃。此外，客戶非常重視貸款申請跟進速度，並傾向在已持有帳戶的銀行申請貸款，加快批核速度。