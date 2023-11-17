三星連續兩季減持ASML　套現259億要點用？

面對半導體銷售疲弱，南韓科技巨企三星電子為了增加現金，第三季繼續減持荷蘭光刻機生產商ASML股份，兩季合共套現約4.3萬億韓圜(下同)(約259.5億港元)。

外媒報道，截至今年第三季，三星存貨金額為55.2萬億元，較2022年底增加5.9%。其中三星半導體存貨金額升至33.7萬億元，較2022年底增加16.1%；較2021年底更多出一倍以上。

為了在半導體需求不如預期的情況下保有現金，繼第二季減持ASML套現3萬億韓圜，三星在第三季再沽ASML股份，套現約1.3萬億韓圜，兩季合共進帳約4.3萬億韓圜，持股比例由6月底的0.7%，下降至0.4%。

然而，三星減持ASML股份，可能為購買光刻機作準備。南韓媒體報道，三星將於明年從ASML進口更多極紫外線光刻機(EUV)。有傳三星計劃在未來5年內進口合共50台設備，以每台約2,000億元計，總金額約10萬億元。若以過去兩季減持ASML股票套現所得，約佔擬購新設備的4成資金。

EUV光刻機是製造晶片最重要的部分，它們的製造比衛星更複雜，ASML每年只能製造約60台EUV設備，而全球只有5家晶片公司需要這種設備，包括英特爾、美光、三星、SK海力士及台積電。目前，ASML生產的EUV設備，有70%是由台積電購買。報道指，作為全球第二大代工晶片製造商，三星已將目標瞄準台積電，希望在2030年成為全球最大的半導體晶片公司，因此有需要從ASML購買更多先進的晶片製造設備。