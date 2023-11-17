二手樓價指數按周微升　惟全年計累跌1.8%

樓價減辣帶動市況回穩，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報153.94點，按周微升0.23%，指數反映10月25日施政報告當周的市況。樓價終止4周連跌，但數據仍為343個星期(即逾6年半)的第3低位，繼續處於2017年4月中時水平。

2023年CCL暫跌1.81%，指數比今年4月168.4點高位累跌8.59%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.55%。

高息環境持續，新盤銷售緩慢，二手交投疲弱，短期整體樓價下調方向不變。CCL距離第四季目標148點，現時只差5.94點或3.86%。11月16日市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目共接獲6份標書，對香港樓價的影響將會在12月上旬公佈的CCL才開始陸續反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.25點，按周升0.40%。CCL(中小型單位)報153.01點，按周升0.35%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束4周連跌，但指數仍重返2017年3月底及4月中時水平。CCL(大型單位)報158.61點，按周跌0.36%，連跌10周共5.77%，指數創逾6年新低，重返2017年10月底時水平。

本周四區樓價齊升，帶動整體樓價短暫企穩。港島CCL_Mass報155.76點，按周升0.23%，連跌2周後回升，指數仍為356周(近7年)第3低，仍處於2017年1月中時水平。九龍CCL_Mass報147.99點，按周升0.31%，連升3周共1.51%，但指數仍在2017年3月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報169.63點，按周升1.01%，連升2周共2.44%。新界西CCL_Mass報141.53點，按周升0.28%，終止2周連跌，指數仍處於2017年5月底時水平。

2023年計，八大樓價指數齊跌。CCL跌1.81%，CCL Mass跌1.32%，CCL(中小型單位)跌1.12%，CCL(大型單位)跌4.83%，港島跌0.09%，九龍跌1.85%，新界東跌0.22%，新界西跌2.68%。