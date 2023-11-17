道期升25點 金價企1985美元
2023年11月17日 16:18
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美匯指數報104.48；港匯見7.7967；離岸人民幣(CNH)報7.2497；美元兌日圓報150.39；歐元處1.0833；英鎊報1.2386。金價報1,985美元。布油報77.52美元，紐油報73.03美元。比特幣企3.6萬美元。道指期貨升25點。
●市後關注點
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-金管局：負資產人士只要正常還款，銀行不會追收貸款。
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