道期升25點　金價企1985美元

美匯指數報104.48；港匯見7.7967；離岸人民幣(CNH)報7.2497；美元兌日圓報150.39；歐元處1.0833；英鎊報1.2386。金價報1,985美元。布油報77.52美元，紐油報73.03美元。比特幣企3.6萬美元。道指期貨升25點。

●市後關注點

-21:30 美國10月新屋開工；美國10月建築批核

-莎莎半年轉賺1.02億不派息，營業額升38.3%。

-新股專輯：藥明合聯收市報28元，較招股價高35%，每手帳賺3700元。

●滬綜指升3點，外資淨賣出近29億人幣。

●亞馬遜平台明年起可買車，南韓車廠成首個品牌。

●蘋果又推遲自家5G晶片計劃，想擺脫高通最快要等到...

●兩強聯手！英偉達夥拍微軟推出AI代工服務。

●傳美團研購foodpanda東南亞業務，開展海外市場。

●第三季全球債務2397萬億元又創新高，一個轉變明年恐再升...

●中國連續6個月減持美國國債，持倉續創14年低。

●港元1個月拆息重上5厘，一個月來首次。

●二手樓價指數按周微升 惟全年計累跌1.8%

-余偉文：外匯基金第四季投資回報平穩，續採防禦性部署。

-金管局：負資產人士只要正常還款，銀行不會追收貸款。

-金管局：高息環境料持續，香港未見資金外流情況。

-待港交所「打風開市」諮詢出台，金管局將與銀行溝通。

-金管局：聯匯屬香港金融支柱，當局無意改變。