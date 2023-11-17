太地54億售港島東中心12層　現租客證監會為買家

所涉及的物業包括45樓至54樓買賣協議，涉及港島東中心45至48樓及50至54樓各層全層，購買價為40.58億港元；及港島東中心42樓、43樓及44樓各層全層，購買價分別為4.39億、4.51億及4.51億元。於2023年6月30日，該項物業應佔帳面值及獨立估值為52.81億元。

太古地產表示，進行出售事項將可讓公司從其於該項物業的投資中獲取資金，所得的款項將會用作一般營運資金。

香港證監會自2015年起研究自置物業，今年終於達成「夢想」，以54億元購入港島東中心42至54樓(不包括49樓)合共12層，作為其永久辦事處。值得留意的是，證監會已在其儲備中預留34億元作購置永久辦事處之用。是次購置將從該筆款項中撥資27億元，而餘額則以外部借貸支付。

證監會指，有關交易將在5年內完成。證監會對其現時佔用45至48樓及50至54樓共9個樓層購置將由2023年12月生效，而額外3個樓層的購置將於2028年或之前完成。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會透過是次購置，既可投資於自置資產，亦無須再支付租金，長遠而言能夠節省成本。該會由現有辦公室的租戶成為業主後，將可免卻遷址的不便及對營運的干擾，並符合本會注重環保的最佳作業方式。