陳永傑：買家靜待入市　料減辣令樓價止跌

政府落實減辣加上美國暫不加息，樓市前景漸漸明朗化，開始逐步消化有關措施，發展商本月紛紛加快推盤步伐，本月一手成交量暫錄約370宗，已超越上月全月錄約341宗，展望本月可錄約1,300宗成交，回到以往交投的正常水平。二手睇樓及交投量亦有起色，本月各區二手交投量亦較上月普遍有約2至3成的增長。

施政報告公布外來人才在港置業印花稅改為「先免後徵」，變相與本地居民看齊，料可吸引不少專才把握時機在港置業安居，截至上月底，政府各項輸入人才計劃共收到超過18萬宗申請，其中超過11萬宗獲批，而約7萬名獲批簽證人才今年已抵港，未來政府亦有意再擴大人才清單，配合印花稅新政策，這批年輕、高學歷的優質人才將陸續轉化成入市動力，近日多個新盤開賣亦見內地專才入市比例有上升趨勢。至於購買第二套房的新住宅印花稅減半亦對交投起正面作用，料會增加投資者入市收租的誘因。

事實上，本港住屋需求持續高企，今年首十個月中原城市租金指數CRI累升7.73%，估計全年整體租金約有7%升幅，租金升幅反映用家剛性需求及部分買家轉買為租的支持，可見市場購買力長期高漲，短期內不少買家只是略為欠缺入市動力，或正靜待一個入市時機，其中一大因素當然是樓價走勢，最新一期反映減辣後的中原城市領先指數率先止跌回穩，預期整體樓價受惠政府減辣措施可於第四季止住跌幅，若樓價成功尋底後，成交將陸續浮現。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑