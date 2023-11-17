阮國恒：首10月電騙網騙數字較去年多2倍

金管局副總裁阮國恒出席銀行公會例會後表示，今年頭10個月局方接獲的電騙或網騙的數字，是去年全年的兩倍，反映情況變得嚴重。

最近見到一些新趨勢，有騙徒要求市民按連結下載手機應用程式(App)，例如下載後獲得電商平台的折扣優惠等，但App背後是惡意程式，可追蹤手機運作，並會自動截圖手機銀行的交易畫面，最終接管銀行戶口轉走金錢或進行一些不獲授權交易。近期於亞洲地區發現，最近香港亦發現相關事件，暫時已有兩間銀行報告9宗個案，阮呼籲市民，切勿在非官方App商店下載軟件，記得「撳Link(連結)前要三思。」

另外，港交所正研究惡劣天氣下的開市安排。阮國恒指，銀行會就營業及支票結算等細節作安排，認為惡劣天氣下相關安排，未必只影響股市；尤其是全球暖化下，惡劣天氣日子將會增多，若要維持正常的經濟活動，亦要保持銀行營運持續順暢，當局亦正與業界商討該安排。

有部分券商反應，他們依靠支票進行入帳，被問及會否考慮在惡劣天氣下讓部分分行維持運作，支持實體支票存入，銀行公會主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜認為，若有如此必要，銀行會作出相關安排。

另外，坊間指銀行近期有出現「Call Loan」(要求收回貸款)的情況，孫煜澄清，若還款人正常還款，銀行不會因資產價值下跌而要求客戶提早還款。他指，香港銀行在發放每一個按揭申請時，對償還能力均有嚴格要求，考慮Call Loan前亦會考慮還款人實際情況。