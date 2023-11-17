港交所伍潔鏇：港企董事會日趨多元化

香港聯交所刊發有關發行人企業管治常規的最新檢討以及全新的獨立非執行董事指引，提供有關獨董主要責任和義務的簡易概覽，協助獨董進一步了解其在《上市規則》項下的職責，以及如何履行有關職責。

聯交所在2022年實施新的《企業管治守則》，報告指出，在任超過9年的獨董的董事會已大減三分之二，而董事會日趨多元化，董事會成員全屬單一性別的上市公司，已減至僅佔所有董事會的21%左右。同時觀察到樣本發行人高度遵守大部分有關多元化的披露規定。至於企業文化，所有樣本發行人均遵守有關企業文化的守則條文，

另留意到上市公司遵守《企業管治守則》條文情況續有改善，所有樣本發行人均遵守78條守則條文中的至少73條，當中49%更完全遵守所有守則條文，而2019年比率為41%。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，樂見過去的工作能夠為市場帶來正面影響，例如香港上市企業的董事會日趨多元化及有更多女性董事。檢討報告中的建議和新推出的獨董指引為上市發行人提供務實的指引，並支持獨董在推動良好企業管治文化上繼續發揮重要的作用。

檢討報告主要分析400家隨機抽選的發行人的2022財政年度企業管治報告，其中重點分析發行人遵守《企業管治守則》於2022年推出的新規定情況。