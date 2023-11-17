內地當局要求金融機構加強信貸均衡投放　穩經濟增長

中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，共18家全國性商業銀行、5家金融資產管理公司、4家大型證券公司的主要負責人在主會場與會。會議要求，下一步要落實好跨周期和逆周期調節的要求，着力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進國內經濟穩定增長。

會議提到，近日金融部門和行業主管部門聯合召開代表性房地產企業座談會，調研了解行業風險化解和高質量發展的主要金融需求。會上已重申各金融機構要一視同仁滿足不同所有制房企的合理融資需求，對正常經營的房企不惜貸、抽貸、斷貸；繼續支持民營房企發債融資，支持房企通過資本市場合理股權融資。金融機構亦要繼續配合地方政府和相關部門，加大保交樓金融支持，推動行業併購重組。同時要積極服務保障性住宅等「三大工程」建設，加速房地產金融供給面改革。

會議又要求，金融部門要配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制新增，金融機構要與融資平台開展平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務成本、優化期限結構，以確保金融支持地方債務風險化解工作落實。