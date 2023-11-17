將軍澳君傲灣兩房持貨3年輸32萬離場

樓價回落，二手市場持續錄得蝕讓成交，將軍澳君傲灣有兩房單位約760萬元售出，原業主持貨逾3年損失約32萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨稱，西灣河嘉亨灣於本月首宗成交為1座高層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，向東南，擁海景，原業主近期叫價約958萬元放售，減價後以約910萬元成交，呎價約為18,347元。原業主於2016年6月以約743萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約167萬元或約22%。

●美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城夏宮閣低層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以約780萬元獲承接，呎價約13,448元。原業主於2007年起持有上述單位，當時做價約353萬元，是次轉手帳面獲利約427萬元，物業升值約1.2倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭8座中層B室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主以約620萬元放盤約一個月後獲區內客接洽，雙方經議價後減價約12萬元，最終以約608萬元易手，呎價約14,651元。原業主於2010年9月以約320萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約288萬元或約90%。

●中原陳焯偉指，西南九龍君滙港3座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，單位座向正東方，最新以約880萬元易手，呎價約18,257元。原業主於2011年2月以約513萬元購入上址，是次沽出單位轉手帳面獲利約367萬元離場，單位升值72%。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街71號低層A室，實用面積約664方呎，兩房間隔，最初開價約640萬元，議價後減至約618萬元易手，呎價約9,307元。原業主早於1999年1月以約198萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位帳面大幅獲利約420萬元，單位升值約2倍。

●美聯殷勒麟表示，紅磡海逸豪園7座玉庭軒高層B室，實用面積約897方呎，屬三房一套連多用途房設計，以約1,400萬元易手，呎價約15,608元。原業主為持有多伙同屋苑單位的公司客長線持有作收租用途，是次沽貨「減磅」，該單位於2005年3月斥資約600萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約800萬，升值1.3倍。

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新界區

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳君傲灣3座中層G室，實用面積約453方呎，兩房間隔，外望山景，新近以約760萬元成交，呎價約16,777元。原業主在2020年以約792萬元買入單位，帳面蝕讓約32萬元或4%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嘉華星濤灣最新錄得1座中層C室的成交，實用面積約512方呎，兩房間隔，開價約750萬元，累減約18萬元，議價後以約732萬元易手，呎價約14,297元。新買家購入單位自住。原業主於2012年以約443萬元購入，持貨11年，轉手帳面獲利約289萬元或約65%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑最新錄得4座中層G室成交，實用面積約788方呎，三房連套房及儲物房間隔，開價約900萬元，日前議價後以約880萬元易手，呎價約11,168元。原業主於1997年以約506萬元購入單位，持貨26年，轉手帳面獲利約374萬元或約73.9%。

●美聯周南輝透露，大埔新達廣場6座低層D室，實用面積約465方呎，兩房套設計。單位早前以約650萬元放售，獲區內分支家庭議價約60萬元，最新以約590萬元售出，呎價約12,688元。原業主2009年以約202.7萬元購入，持貨14年，帳面獲利約387.3萬元或約1.9倍。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋屏欣苑B座高層1室，實用面積約384方呎，一房間隔，附雅致裝修，於居二市場叫價約410萬元放售，減價約20萬元後，以約390萬元易手，呎價10,156元。原業主於2018年11月以約190萬元未補地價買入，持貨5年，帳面獲利約200萬元，升值1.1倍。

●祥益地產龍超君表示，屯門翠林花園D座低層4室，實用面積約747方呎，三房兩廳連套廁，日前獲內地客以約530萬元承接，呎價約7,095元。據悉，買家透過「一般就業政策」來港工作，購入單位作自住之用。

●中原吳日榮稱，大埔居屋頌雅苑最新錄得C座中層05室的成交，實用面積約385方呎，兩房間隔，開價約300萬元，議價後最終以自由市場價約288萬元易手，呎價7,481元。原業主於1990年以約23.6萬元購入單位，當時單位未補地價。