新盤UPDATES：大型新盤曝光示位

大型新盤一連兩日安排示範單位曝光，部署短期內開價。另一方面，何文田全新盤周五(17日)晚上展開首輪銷售，市傳暫4伙。

●天水圍YOHO WEST三房梗廚示範單位曝光

●長沙灣曉柏峰7日內收約460張入票

●香港仔澄天夥中原地產推優惠

●何文田譽林首輪暫沽4伙

●啟德維港1號兩房售957萬元

●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約32,009元

●西營盤15 WESTERN STREET開放式戶呎價約33,000元

萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，周五(17日)沽出23樓C室，實用面積213方呎，開放式間隔，成交價702.9萬元，呎價約33,000元。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期連沽兩伙 共涉1,366萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN連沽兩伙 共涉逾1,169萬元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期單日招標沽出3伙

●將軍澳日出康城LP10四房連車位售3,115萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(17日)以3,115.4萬元售出2B座52樓A室，實用面積1,608方呎，四房間隔，連同1個車位售出，呎價約19,374元。

●油塘蔚藍東岸錄終止交易