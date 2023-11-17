新盤UPDATES：大型新盤曝光示位
2023年11月17日 22:00
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大型新盤一連兩日安排示範單位曝光，部署短期內開價。另一方面，何文田全新盤周五(17日)晚上展開首輪銷售，市傳暫4伙。
●天水圍YOHO WEST三房梗廚示範單位曝光
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期項目YOHO WEST，周五(17日)公布最快日內至下周初開價，預計下周中期正式對公眾開放示範單位。新地代理總經理胡致遠稱，是日最新曝光的三房示範戶參照2A座36樓A1室為藍本搭建，實用面積696方呎，該類戶型屬今期標準分層戶中面積最大。他亦透露，首張價單有機會涵蓋三房梗廚的戶型。
●長沙灣曉柏峰7日內收約460張入票
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，繼續收票鎖客。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至周五(17日)下午2時半，已接獲約460張入票，按下周一首輪發售68伙計，暫錄超額認購逾5.7倍。他續指，不排除短期內招標出售項目特色戶。
●香港仔澄天夥中原地產推優惠
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，開售至今累約39伙，集團副主席楊政龍表示，項目兩房單位及特色戶均較受市場歡迎。該盤最新公布夥同中原地產推出置業優惠。由即日起至本月30日，經該行購入上述項目兩房或特色單位的首3名買家，可獲贈指定遊艇會會籍，每個優惠名額約4.6萬港元。
●何文田譽林首輪暫沽4伙
永義國際(01218)何文田譽林，周五(17日)晚上展開首輪開售，發售30個單位。據市場消息指，項目暫沽4伙。
●啟德維港1號兩房售957萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，最新售出2B座18樓C室，實用面積459方呎，兩房間隔，以957.9萬元成交，呎價約20,869元。
●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約32,009元
●西營盤15 WESTERN STREET開放式戶呎價約33,000元
萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，周五(17日)沽出23樓C室，實用面積213方呎，開放式間隔，成交價702.9萬元，呎價約33,000元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期連沽兩伙 共涉1,366萬元
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，最新連沽兩伙，共涉1,366.57萬元。當中，Charlot 第1B座的26樓C室，實用面積515方呎，三房間隔，成交價766.62萬元，呎價約14,886元。
●鰂魚涌THE HOLBORN連沽兩伙 共涉逾1,169萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周五(17日)連沽兩伙，共涉1,169.58萬元。當中，A座6樓A2室，為實用面積253方呎一房間隔，成交價590.6萬元，呎價約23,344元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期單日招標沽出3伙
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周五(17日)透過招標連沽3伙，包含2伙連天台特色戶，成交價介乎515.75萬至1,331萬元，呎價由11,310至16,640元，總成交金額3,174.65萬元。當中，1座22樓B室，為實用面積800方呎三房，內置樓梯通過620方呎私人天台，成交價1,331萬元，呎價約16,638元。
●將軍澳日出康城LP10四房連車位售3,115萬元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(17日)以3,115.4萬元售出2B座52樓A室，實用面積1,608方呎，四房間隔，連同1個車位售出，呎價約19,374元。
●油塘蔚藍東岸錄終止交易
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，最新錄得終止交易個案，涉及單位為5座7樓F室，屬實用面積520方呎的兩房單位，原本於2020年11月以907.82萬元沽出，當年呎價約17,458元，惟交易已列明於周四(16日)終止。