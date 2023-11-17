美股偏軟　應用材料急瀉5%

美股3大指數周五早段受壓，道指跌25點，報34,920點；標指跌2點，報4,505點；以科技股為主的納指跌30點，報14,083點。港股夜期報17,692點，升203點，高水238點。

臨近年尾，各大行紛紛發表明年投資展望，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)預期，在企業盈利增長復甦的推動下，明年底標指將升至4,700點，即較目前水平上漲約4%。

瑞銀財管表示，債券孳息率回落、盈利增長回歸、聯儲局更加「平衡」的言論基調，以及低於預期的通脹數據支撐了近期股市漲勢。該行指出，剛進入尾聲的第三季業績期數據證實，美國上市公司的盈利衰退已經結束，預計到明年盈利復甦動能將加​​速，有望實現「高個位數」盈利成長。與此同時，美國的勞動市場依然健康，創造出強勁的就業機會，首次申請失業救濟人數相對較低，且職缺充足，這應該會繼續支撐消費者開支。

不過，雖然整體情況仍將有利於股市，儘管瑞銀財管也承認存在一些潛在風險，包括恢復學生債務償還帶來的阻力、華盛頓在政府預算問題上的分歧，以及地緣政治風險加劇，故而股市在上漲的過程中可能會遇到一些阻礙。

企業消息方面，服裝品牌GAP公布截至10月28日止季度業績，期內收入按年跌6.73%至37.67億美元，淨利潤按年減少22.69%至2.18億美元，惟表現已好過市場預期。該公司上季經調整每股盈利報0.59美元，顯著高於市場預期的0.19美元，其股價於周五早段大漲24%。