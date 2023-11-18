【東方日報產評】全球債務頻破頂　金融市場纍卵傾

3年新冠疫情讓全球多地政府大幅舉債應對危機，令財政狀況顯著惡化。緊接的是美國貨幣政策進入緊縮期，利率飆升，疊加中美博弈不斷升級，世界經貿失速，入不敷支的情況遍及政府、企業和個人，債務危機持續惡化，令全球債務頻頻破頂。再不設法正視，積累的金融風險一旦爆發，勢成又一史詩級世界災難！

據國際金融協會推算，到今年底，全球債務將再創新高，達310萬億美元，過去5年累計增加超過25%。展望明年會更糟糕，皆因多地有選舉活動，國際地緣政治衝突頻生，單邊主義與民粹主義高漲之下，政客眼中只為選票，討得江山方論經濟，結果就是將人民的共同長遠利益拋諸腦後，少花費時間於創造經濟價值，改善民生，反正缺錢就開印刷機，債務不斷累積，就看最終誰無法收拾這個超級燙手山芋而成罪人。

觀乎當前307萬億美元的全球債務中，三分之二來自已發展經濟體如美國、日本、英國等，而新興市場的債務佔國內生產總值(GDP)的比重更達到創紀錄的255%，較5年前增加32個百分點。這說明西方為主的經濟體不斷舉債，尤其美元高息，匯率相對偏強，令新興市場的美元債務負擔日重，而可作為非美元貨幣的一員，本幣又不斷貶值，這個局面若再持續下去，早晚會火燒金融體系，爆煲收場。

雖然現時美國通脹已回落至相對穩定的水平，但在國際地緣政治局面不穩，以及全球產業鏈與供應鏈重組之下，物價不太可能會再大幅回落，反不能排除有反彈的風險，故聯儲局的貨幣政策是否會在明年逆轉，不無變數。美息持續高企，就如向全球債務響警。當國際貿易及投資增速持續放緩，全球經濟復甦失衡，發債應急需求續增，但發行人的信用卻日差，債息大幅波動，股、匯、商品市場皆難安寢。貴為全球第一大經濟體的美國，接連失去國際評級機構的最高主權債務級別，絕非偶然，在在說明一場超級債務危機正在醞釀。

要化解債務危機，最佳的方法莫過於以加快創造新價值來抵銷債務。問題是高息環境不利傳統資產如股、樓等價格表現。中美博弈下全球利益大洗牌，亦令各地無法再享有昔日的全球化紅利；兩強脫鈎下不利投資、人流和知識交流，不利科研發展。這個局面之下，要推動經濟增長，創造新價值，如逆水行舟，只有讓全球債務繼續狂飆。

要正視全球債務問題，捍衞多邊主義，不搞築牆設壘、脫鈎斷鏈、經濟制裁，泛化國家安全打擊正常貿易和投資往來，方為正途，但這得靠國際間各地主動協作。中美既是全球兩大經濟體，近期兩地高層互動，總希望是改變世界經濟逆風的一個好開始。只是，始終明年美國進入大選年，好多事情難以預料，全球化荊棘滿途。為求自保，只有靠加強地區協作來緩解狀況。

世界在變，香港也不能不變，期望能重演昔日的國際化榮景，是不切實際的想法，得隨國策重塑出新國際化路線，方可見出路。