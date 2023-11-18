石醴泉：投資宜了解歷史發展　才能明瞭未來賺錢方向

投資不單需要對經濟和公司等了解，如能明白歷史的發展，也能幫助我們更加了解現今世界。

東西方文化各領先數百年

東西方文化各領風騷數百年，羅馬帝國和漢朝大致同期，兩國分別霸佔了歐亞大陸的兩端，但因年代太久遠，數據不多，所以難以準確計算兩者的經濟實力，只能用常識推斷。

從研究得知，兩帝國人口數量和面積都差不多。至於交通情況，羅馬帝國公路總長度大約為6,000公里，比秦朝6,800公里要短，漢朝繼續秦朝的公路建設，所以公路長度應比秦朝更甚；但另方面，羅馬帝國卻受惠於地中海易於海路運輸的便利，所以估計經濟分工度或會更高一些，例如埃及和西班牙便分別是當時著名的糧倉和橄欖油產地，因此經濟效率也可能比漢朝略高。整體估計，羅馬和漢朝經濟實力應該相當接近。

宋朝科技發展優於西歐

西羅馬帝國在公元420年解體後，只留下東羅馬拜占庭帝國，主要包括現今的土耳其、希臘和埃及一帶。被野蠻人統治了的西歐，在經濟文化方面更出現大倒退，難以和唐宋等匹敵，特別是宋朝，不論在社會開明程度和科技發展方面都領先西方。

戲劇性的變化大約出現在15世紀，拜占庭帝國被奧圖曼帝國打敗後，陸上絲綢之路基本上被切斷，商家為了生存，便開始嘗試海路，海運也從以地中海為主的內海運輸，進入以大洋為主的長距離運輸。威尼斯從此喪失其陸路絲路歐洲樞紐的位置，最終變成一個旅遊勝地。

海上探險也帶來新發現，從美洲帶回歐洲的金銀、粟米和薯仔改變了歐洲大陸的經濟面貌。金銀的增加代表歐洲長時間進入寛鬆的財政和貨幣政策，新食物每畝田的產量比傳統食物高出好幾倍，使更多人能夠從農耕解放出來，去嘗試不同工種的勞動，工程科學和哲學等迅速發展起來，這些新學科也改變社會經濟面貌和政治結構，使人類生產力得以大幅提升，有利於經濟的長期發展。

工程科學研究的重燃和推廣，也要感謝3位人士在適當的時候出現了。首先是蘇丹穆罕默德二世，他打敗天主教拜占庭帝國，建立回教奧圖曼帝國。面對不確定的政治環境，部分居於拜占庭帝國的知識分子遷回西歐，它們同時也把希臘和羅馬時代的知識從新帶回西歐。

第2位是天主教神父馬丁路德，他對當時腐敗教庭的不滿，導致基督教的出現，令天主教出現競爭對手，從此羅馬教庭不再擁有對科學或其他事物的唯一解釋權，再不能隨意地誣告科學新發現是妖言惑眾。科學家如被天主教迫害，也可以逃往基督教國家，如荷蘭、部分德國區域、英國或美國等。由此可見，宗教出現競爭後，新思想才有空間得以發展。

競爭發明乃推動經濟主因

第3位是發明家古騰堡，他在歐洲發明活版印刷術，就此加快了知識傳播的速度。

由以上可見，西方經濟和文化在過去數百年重新領先東方，當然有其巧合成分，但也可以看出，競爭、新發現和新發明是推動經濟前進的主要因素。至於未來東西方之間誰會領先，便要讀者自己思考。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)