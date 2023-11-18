陳鳳珠：電商鬥撼　競爭愈趨激烈

京東表示，「雙11」期間成交額、訂單量及用戶量齊創新高，累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣(下同)，近兩萬個品牌成交額按年增長逾3倍。天貓亦稱「雙11」期間平台用戶規模和商家規模均顯著增長，帶動訂單量和成交總額全面增加。

不同平台加入分杯羹

直播帶貨等滲透提升

今年的「雙11」購物節，各大平台將戰略重點聚焦在低價，令競爭更為劇烈。由於愈來愈平台加入參與，相信各大平台除在優惠上提升吸引力外，亦會提供更多優質內容，預期未來短視頻及直播帶貨於整體網購市場的滲透率會逐漸提升。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)