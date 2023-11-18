【錢夫人巡舖】港元定存息衝上5厘　有咩銀行揀？

距離年底餘下大約一個月時間，部分銀行開始為年結做準備，陸續上調定期存款年息，鎖定跨年資金。雖然有分析認為，大型銀行定存息年底前仍有上升空間，不過大家不妨睇定先，做好準備，以便隨時出擊！錢夫人今次為大家綜合大型銀行定存年利率，截至11月17日數據來看，最高都有4.7厘，個別中小行更達到5厘水平，有興趣嘅存戶可以諗諗！

講到龍頭發鈔行，近期就以滙豐最積極，密密加定存息率「搶錢」。據滙豐網頁顯示，該行3個月及6個月港元定存息，分別見4.7厘及4.6厘，不過就只有尚玉同卓越理財客戶先享有呢個優惠。滙豐One客戶同其他客戶3個月定存息為4.5厘，6個月則為4.4厘。至於恒生最近亦都將3個月及4個月定存息加至4.7厘。以此計算，如果大家擺放5萬元，存放3個月，全期穩袋近600蚊。

中銀香港同渣打息率相同，3個月及6個月港元存息同為4.5厘，12個月3.4厘，存放較短年期較着數。當中，渣打就講明個優惠做到11月底完結。以上四家銀行的起存額同為1萬蚊。

中小銀行提供更高息誘客，其中大新、富邦和花旗港元定存息均達5厘。大新連日上調定存息率，現有VIP客戶以全新資金開立3個月港元定期存款之年利率為5厘，門檻為100萬港元以上；全新VIP客戶以全新資金開立3個月港元定期存款之年利率則為5.1厘，門檻為10萬至50萬港元。

另外，富邦3個月港元定存息為5厘，6個月同12個月均為4.8厘，存款額50萬元起。花旗銀行3個月港元定存年利率亦達5厘。

其他港元定存選擇，還有東亞3個月的4.85厘，惟只限顯卓私人理財客戶，存款達10萬元或以上客戶亦享4.8厘。大眾銀行3個月存息4.6厘，入場費10萬元。