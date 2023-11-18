鄺紫珊：印度前景向好趁早布局

根據MSCI全球新興市場指數最近的權重調整，調升最多的國家為印度，從原本13.7%權重增加至14.09%，預視這次權重的調升，可吸引更多資金流入當地市場，後市可值得關注。年初至今，若有布局印度題材的基金，相信已錄得不錯的雙位數字回報。

根據以往歷史數據，印度股市在排燈節後都有不錯的表現，該節是當地的3大節日，相信節日可刺激印度民間的消費需求；在節慶消費旺季帶動下，第四季印度股市表現相信可看高一線，加上最新MSCI權重調升最多國家為印度，可望持續吸引外資，後市表現可期。

印度政府近年積極推動改革，以刺激經濟及改善營商環境，吸引海外資金投資當地。印度擁有相當大的發展潛力，世界銀行及國際貨幣基金組織等對未來印度經濟發展均予以正面評價。

印度9月份的製造業採購經理指數(PMI)為57.5，已連續擴張27個月，而服務業PMI則持平在60.1，也維持在高水平，擴張也長達26個月。可見過往兩年多，當各國正面對經濟放緩的形勢下，印度卻逆風而行，PMI持續強勢，反映印度經濟正在上升軌道爆發。

在政策及內需強勁支撐下，當地企業盈利及經濟數據持續向好。另外，從基本面看，印度勞動力年輕，消費需求旺盛，有利推動內需市場持續增長。以亞洲及新興市場而言，印度的經濟增長潛力不俗，投資者可多加關注，可考慮布局印度題材基金以捕捉未來中長線的投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊