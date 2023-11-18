曜熊理財：歐盟基金未來落後大市

美國的生產者價格指數在10月份出乎意料地出現了自2020年4月以來的最大跌幅，進一步證明了整個經濟中的通脹壓力正在減弱。放緩在很大程度上反映了汽油價格的下跌。

美國10月零售銷售按月下降0.10%，預期下降0.3%，前值上升0.7%。在連續數月強勁增長之後，美國10月零售銷售額出現下降，但降幅低於預期，這表明需求放緩，進一步強化美聯儲完成加息的預期。

歐盟情形遠比美國差，歐盟今年的經濟增長基本持平，創紀錄的高利率以及緊縮的預算支出將使明年的經濟增長限制在0.6%。歐盟經濟增長徘徊在零附近，在現時的經濟環境裏，幾乎找不到有甚麼可以有效推動經濟復甦的條件。

經濟逆風如此強勁，明年也將充滿挑戰。增長潛力的減弱表明，即使出現強勁反彈，歐元區的經濟增速也難以超過1%。深層次的結構性問題意味著，未來幾年，歐洲必然落後於大多數其他大型經濟體，歐盟基金未來會持續落後大市。

歐盟工人正在享受實際工資的反彈，這將提振信心，但借貸成本高企阻礙了投資，市場同時呈現勞動力市場走軟和海外需求不及預期。歐洲已經歷了零增長的一年，現在正面臨外圍因素如俄烏戰爭等所引發的通脹而需要遏制增長，已經停滯了一年的經濟反而要繼續面對2024年的緊縮貨幣和財政政策計劃，歐盟基金將難有理想表現。

曜熊理財策略董事馬煒喬