郭家耀：貝殼有望渡過市場逆風

集團第三季業績表現亮眼，季內實現交易額為6,552億元，同比減少11.1%。減少主要因為市場情緒疲軟，尤其是對新房交易，但是在許多高線城市出台了支持性政策後，住房相關市場出現逐月復甦迹象，尤其是在9月份。事實上，內地房地產行業仍未見底，雖然扶持行業的政策持續出台，惟行業發展存在不確定性，因此，集團依然可表現出較好的盈利能力，反映出其業務展現韌性，隨行業出現明顯復甦，集團中長線前景可期。

分業務來看，第三季集團的存量房交易的總交易額為4,390億元，同比減少2.2%。由於佣金收入的減少，降幅部分被平台服務、加盟服務及其他增值服務的收入的增長所抵銷，第三季存量房業務收入同比下降11.9%至63億元。新房交易的總交易額為1,921億元，同比減少26.5%。其中，通過貝聯經紀人、具備新房業務相關專業知識的專門銷售團隊和其他銷售渠道在貝殼平台上完成的新房交易的總交易額由去年同期的2,157億元，下降29.6%至第三季度的1,519億元，通過鏈家品牌進行的新房交易的總交易額由2022年同期的458億元，下降12.1%至第三季度的403億元。

受市場景氣度不佳影響，第三季度新房業務的收入同比下降24.3%至59億元，主要由於新房交易的總交易額下跌。家裝家居的總交易額為33億元，同比增加65.6%。第三季家裝家居的收入則同比增長72.1%至31.77億元，主要由於訂單增加及交付能力提升帶動了家裝家居業務總交易額的有機增長。新興業務及其他的總交易額為207億元，同比減少16%。季內新興業務及其他的收入同比大增202.7%至24.25億元，主要由於租賃住房管理運營服務的收入增加。

截至今年9月底，集團的門店數量為43,013家，較上年同期增加3.9%；活躍門店數量為40,903家，按年增3%；經紀人數量為429,352名，按年增加6.6%；活躍經紀人數量為399,048名，按年增7.1%。今年第三季度的移動月活躍用戶數量平均為4,920萬名，而2022年同期為4,240萬名。今年第四季度，集團預計淨收入總額將介乎於180億元至185億元，由2022年同季度上升約7.5%至10.5%。然而，考慮到近期房地產相關政策和措施的潛在影響，行業仍存在不確定性，可能將繼續對集團的運營產生負面影響，但管理層執行能力令市場滿意，有望渡過今次市場逆風。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)