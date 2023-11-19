OpenAI大地震餘波未了　投資者尋求微軟主持公道

推出ChatGPT揚名的人工智能(AI)開發公司OpenAI突然宣布「怒炒」行政總裁Sam Altman，引起業界嘩然，投資者對此亦大感不滿。外媒引述消息人士透露，OpenAI的投資者正在向董事會施壓，要求董事會撤銷罷免Altman，以及解除其董事職務的決定。個別投資者正在積極尋求OpenAI最大股東微軟的協助。

知情人士稱，微軟行政總裁Satya Nadella一直與Altman保持聯繫，並承諾無論Altman下一步採取什麼措施，都會支持他。Altman對重返公司持開放態度。OpenAI和微軟代表拒絕對此置評。

OpenAI營運總裁Brad Lightcap在一份內部備忘錄中表示，Altman被炒並非由於「瀆職或與公司的財務、業務、安全或隱私實踐相關的任何事情」，而是因為Altman與董事會之間的溝通中斷。

Altman與SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)在2015年共同創辦OpenAI，並由2019年起擔任CEO。除了代表OpenAI之外，某程度上Altman也代表AI產業的最前線，絕對是業界的翹楚。除了在美國國會參與AI相關的聽證會之外，Altman也在各大產業論壇中頻頻露面，上周才參與了OpenAI的2023 DevDay，並且發表了更快的GPT-4 Turbo平台，可想而知他被罷免是來得多突然。

除了Altman之外，擔任OpenAI董事會主席的Greg Brockman也在同日被解除了主席職務。而Brockman表示：「就算沒有被解除職務，發生今天的事情之後，他也不打算做下去了。」，可見OpenAI一直存在深厚的內部矛盾。