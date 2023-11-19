【星期一‧炒啲乜】港股打回原形弱勢未改　萬七關可守穩？

隨着市場預期美國聯儲局快將結束加息周期，環球市場風險胃納上升，美股維持大漲小回格局，港股則繼續斯人獨憔悴，恒指上周高位彈近千點、突破18,000點關口後，隨即遇阻「打回原形」，全周僅累升250點。

正如證券界專家所言，港股欠缺明顯利好因素，一來企業業績參差，二來中美元首會面後未見特別利好消息出台，即使正式下調股票印花稅稅率，港股仍缺乏支撐大市顯著做好的催化劑，短期要向上突破並企穩談何容易。恒指後市能否守穩17,000點心理關口，以免刷新今月低位，仍待觀察。

恒指季檢新加入理想汽車及藥明康德兩隻藍籌新貴，不妨留意明日(20日)表現。另外，港股本周業績期持續，小米、快手、攜程等排隊放榜。至於本周重點關注事項包括美國聯儲局將發布11月議息紀錄、人民銀行將公布貸款市場報價利率(LPR)、日本公布10月份通脹率。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控制風險。

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