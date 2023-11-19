「中國第一高樓」再流拍　市價64折仍無人問津

深圳世茂深港國際中心是世茂在當地規模最大的項目，2017年底斥資239.43億元的天價拿下地皮，創深圳土地拍賣史上第二高紀錄。世茂原本計劃興建深港國際會議展覽中心、智慧辦公大樓、大型商業大樓及公寓等的綜合建築群。其中擬建的一棟樓高668米的「中國第一高樓」，名為世茂深港國際中心，完工將成為深圳「新地標」。然而，隨着內地樓市泡沫爆破，資金鏈斷裂，世茂與不少民營房企一樣陷入債務危機，已無力繼續發展大型項目，被逼要將地皮賤價出售。

今年7月首輪拍賣時，該項目起拍價為130.44億元，相當於市價「8折」。今次第二度拍賣的起拍價減至約104.35億元，若與市價相比，等於打了「64折」。根據京東拍賣平台顯示，截止拍賣結束，因無人出價再度流拍。

金融市場上，一直有摩天樓建成等同爆發衰退標誌的說法。經濟學家Andrew Lawrence在1999年創造出「摩天樓指數」(Skyscraper Index)，意指世界第一摩天樓建成之日，即是經濟衰退之時。原因是世界最高大樓的開工建設，與商業周期的劇烈波動高度相關，大樓的興建通常都是經濟衰退到來的前兆。是次世茂深港國際中心大幅劈價仍無承接，難道發展商都「信邪」，不願成為「高樓魔咒」的代罪羔羊？